شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقارات متعارضه مع مسار محور الفريق كمال عامر بعد تعويض قاطنيها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزاله العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا)، حيث قامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور، باستكمال إزالة العقارات المتعارضه بمنطقة أولاد ضيف على ترعة الزمر، من شارع ناهيا حتى كوبرى الخشب، وذلك بعد تعويض قاطنيها، لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال.