شكرا لقرائتكم خبر عن "الاقتصاد والسياسة" تمنح الراحلة شيماء سيد الزلاط درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الدكتورة شيماء السيد الزلاط، الباحثة بالكلية، وعضو هيئة التدريس، والتي توفيت إثر حادث أليم، ونعتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وجاءت رسالة الراحلة بعنوان سياسات النمو الأخضر، تحت إشراف الدكتورة عادلة رجب، وضمت لجنة المناقشة الدكتورة منى مصطفى البرادعي رئيسا وعضوا، و الدكتورة نيهال المغربل عضوًا.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، إن الدكتورة شيماء أحسنت العمل فعلا وكانت خير نموذج لعضو هيئة التدريس المتفاني في عمله، الملتزم في أخلاقه، والمتميز في علمه، واليوم حصلت على درجة الدكتوراة في الاقتصاد بتقدير امتياز.

وتابع عميد الكلية، "فعلا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، الحمد لله تمت اليوم مناقشة الرسالة المقدمة من د .شيماء السيد الزلاط بحضور عائلتها وابنتها الطفلة حبيبة، داعيًا الله عز وجل أن يرحم الدكتورة شيماء وأن يتغمدها بواسعة رحمته وأن يغفر لها ويبارك في عمر ابنتها حبيبة ويجعلها امتداد للخير المتدفق من والدتها في العلم والبحث وخدمة الوطن.

ووجه عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الشكر لكل أعضاء هيئة التدريس و مجلس الكلية على دعمهم وتشجيعهم وحضورهم مناقشة رسالة الدكتوارة المقدمة من الراحلة د. شيماء سيد الزلاط، تقدير لعملها و مسيرتها مع الكلية، منذ ان كانت طالبة وحتى انضمامها إلى أعضاء هيئة التدريس، حتى وافتها المنية.