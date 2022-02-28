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محاولة انتحار أمام سفارة دولة عربية بالدقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تباشر النيابة العامة التحقيق، في واقعة محاولة مهندس يحمل جنسية إحدى الدول العربية الانتحار أمام سفارة بلاده الكائنة بميدان المساحة بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغا يفيد بقيام شاب بطعن نفسه في الشارع بميدان المساحة اعتراضا على تأخر استلام جواز سفره من سفارة بلاده، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ؛ وبإجراء التحريات تبين أنه يعمل مهندس مساحة، وفقد جواز سفره منذ فترة، وتقدم بطلب لاستخراج جواز سفر بدل فاقد؛ وتردد على مقر السفارة أكثر من مرة، ونتيجة طول مدة الإجراءات أقدم على الانتحار أمام السفارة، حيث أخرج آلة حادة وطعن نفسه بها في منطقة البطن.

على الفور تم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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