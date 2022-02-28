الباسبور كلمة السر.. مهندس عربي يطعن نفسه وسط الشارع بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع مهندس يحمل جنسية دولة عربية في التخلص من حياته طعنا بسكين بحي الدقي وسط الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث طعن بميدان المساحة دائرة قسم الدقي.

توجيهات سريعة من قِبل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة لضباط المباحث بسرعة الانتقال إلى مكان البلاغ؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تبين بالفحص أن مهندسًا عربيًا في العشرينات من العمر فقد جواز السفر الخاص به "الباسبور"، وتوجه إلى السفارة لاستخراج بدل فاقد لكن طول أمد الإجراءات اضطره لطعن نفسه بالشارع.

سيارة تابعة لمرفق الإسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى 6 أكتوبر، وأثبت الفحص الطبي المبدئي سطحية الإصابة واستقرار حالته الصحية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.