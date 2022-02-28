"زراعة الشيوخ" تطلب الاطلاع على خطة الحكومة فيما يتعلق بملف الزراعات التعاقدية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية في ملف الزراعات التعاقدية، للوقوف على ماتم تحقيقه في ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية في ذلك الملف المهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس اللجنة، لمناقشة ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.

وأكد الجبلي، أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذى يعد التزام دستورى في نص المادة 29 من الدستور والتي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح وضمان هامش ربح عادل له، مضيفًا أن ذلك يتماشى مع خطة الرئيس السيسي في التوسع الزراعي لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.