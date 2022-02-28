الأوقاف: دورات متخصصة ومكثفة فى التوعية بالقضية السكانية للأئمة والواعظات

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف فى إطار خطتها التثقيفية والتوعوية بالقضية السكانية تطلق سلسلة دورات متخصصة فى التوعية بالقضية السكانية للأئمة والواعظات المتميزين علميًا ودعويًا، لدفع عملية الإسهام الجاد والفعال فى برامج التوعية السكانية، لينطلقوا فى أداء مهامهم عن فكر ووعى وقناعة تامة بأهمية ما يقومون به، مع حوافز تشجيعية للمشاركين والمشاركات ممن يجتازون هذه الدورات بتفوق.

كما أكد وزير الأوقاف، أن الوزارة ستكثف جهودها فى محور التوعية السكانية وتجعله أحد أهم الأولويات التثقيفية فى المرحلة الراهنة.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أنه من المهم طرح ما قمنا به وما سنقوم به فى قضية الزيادة السكانية، مشيرا رغم أهمية الناحية الدينية إلا أن الزيادة السكانية مرتبطة بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، قائلًا: "ثانى أكبر تحدى يوجه الدولة المصرية الزيادة السكانية بعد مكافحة الإرهاب، وبسبب الزيادة السكانية نحتاج 2000 مدرسة كل عام بسبب الزيادة السكانية، ونحتاج إلى جامعة والى مستشفيات".

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن إزالة العشوائيات تساعد على مواجهة الزيادة السكانية " موضحا أنه زار حى الاسمرات ووجدت أن ثقافة الاطفال والأسر تغيرت واصبحوا يحصلون على مراكز متقدمة فى البطولات.