أخبار مصر.. الرئيس السيسى: زدنا 14 مليونا فى 7 سنين ولولا فضل الله كانت مصر ضاعت

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الوظائف الجديدة التي تسعى الدولة إلى العمل عليها، قائلآ: "انا عاوز اقولكم على حاجة.. احنا بنتكلم من كام شهر.. علشان عايزين مستوى متقدم اوى في النظم.. علشان بس بقولكم بيتخرج من عندنا 700 ألف طالب جامعي.. انا كلامى كاشف ولا مألوم.. هقولكم حاجة.. قولت الكلام ده من 3 سنين.. من أيام الدكتور ياسر وزير الاتصالات السابق وبنكلمه حاليا.. بنبى فرصة عمل مبنية على النظم.. بقول للمصريين.. المهتمين بالمواطنين ولادكم ومستقبلهم.. الكلام ده والله أن كل الكلام الإصرار والقتال والعمل من أجلك يا مصر.. قسما بالله.. قسما بالله".