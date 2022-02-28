شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: زدنا 14 مليونا فى 7 سنين ولولا فضل الله كانت مصر ضاعت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
الرئيس السيسي: "قسما بالله.. عندى إصرار وقتال وعمل من أجلك يا مصر"
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الوظائف الجديدة التي تسعى الدولة إلى العمل عليها، قائلآ: "انا عاوز اقولكم على حاجة.. احنا بنتكلم من كام شهر.. علشان عايزين مستوى متقدم اوى في النظم.. علشان بس بقولكم بيتخرج من عندنا 700 ألف طالب جامعي.. انا كلامى كاشف ولا مألوم.. هقولكم حاجة.. قولت الكلام ده من 3 سنين.. من أيام الدكتور ياسر وزير الاتصالات السابق وبنكلمه حاليا.. بنبى فرصة عمل مبنية على النظم.. بقول للمصريين.. المهتمين بالمواطنين ولادكم ومستقبلهم.. الكلام ده والله أن كل الكلام الإصرار والقتال والعمل من أجلك يا مصر.. قسما بالله.. قسما بالله".
الرئيس السيسي: الاستقرار الحقيقى رضا المجتمع وعاوزين نشتغل بلا نوم ولا راحة
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر والتقدير للقائمين على المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، داعيًا إلى تضافر جميع الجهود من أجل تنفيذ المشروع.
التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلا من المهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة "شركة حسن علام القابضة"، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لمناقشة واستعراض عددا من المشروعات المقترح تنفيذها فى عدد من القطاعات.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
قامت هيئة الرقابة الإدارية بتنظيم حفل تخرج لدفعة جديدة من 36 متدربا من 12 دولة أفريقية، وهنأ الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى كلمته، خلال حفل تسليم الشهادة المتدربين على اجتياز برنامج التدريب على منع الفساد ومكافحته، والتوعية بآثاره الضارة التى تعرض التنمية المستدامة فى أفريقيا للخطر، مضيفا أن هذه المنح الرئاسية تعكس على ما يخصها إيمان القيادة السياسية المصرية الراسخ بأهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتعددة الأطراف مع الدول الأفريقية.
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن القلق إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا وتأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم.
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، حظر التعامل بشكل فوري مع البنك الروسي المركزي، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات النووية في مواقع هجومية بعد أوامر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
قررت روسيا الرد بالمثل وإغلاق أجوائها أمام ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا و23 دولة أخرى.
وزارة الدفاع الروسية، إننا لسنا من بدأنا الحرب ولكننا نحن من ينهيها، متابعة: "قوات جمهورية دونيتسك تواصل الهجوم وتستكمل حصار ماريوبول".
قالت السفارة المصرية لدي رومانيا في منشور لها منذ قليل، إن السفارة تجري تنسيقاً مفتوحاً مع السلطات في مدينة بوخارست لنقل المصريين العائدين من أوكرانيا إلى الأراضي الرومانية براً .
علق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على العقوبات ضد روسيا، قائلا: "الغرب إمبراطورية من الأكاذيب"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
دعت الولايات المتحدة رعاياها في روسيا للمغادرة على الفور.
نشرت وزارة الخارجية المصرية بأرقام الهواتف الخاصة بغرفة العمليات التابعة لها، حيث تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات أو استفسارات حيال أبناء الجالية المصرية المُتواجدة في أوكرانيا.
إلغاء زيارة وزير خارجية روسيا لجنيف لحظر تحليق طائرته بأجواء دول أوروبية
أفاد مصدر دبلوماسي اليوم الإثنين، بإلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جنيف، حيث كان من المقرر حضور جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح، وذلك بسبب حظر عدد من الدول الأوروبية تحليق طائرته.