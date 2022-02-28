شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على المخابز بالوراق ورفع 6705 أطنان مخلفات بأحياء ومراكز الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات علي الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية، وفى إطار ذلك وتحت إشراف هاني السيسي رئيس حي الوراق بالتعاون مع إدارة تموين الوراق، تم شن حملة إشغالات مكبرة على المحلات لرفع الإشغالات إلي جانب المرور علي المخابز الواقعة في نطاق حي الوراق للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات الخاصة بإنتاج وتوزيع الخبز ووفقا للأوزان المحددة، وتم ضبط المخالفين واتخاذ اللازم ضد المخالف لضبط الأسواق.

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشأن رفع كفاءة النظافة، والحدائق بنطاق أحياء مدينة الجيزة شملت حي {{ الطالبية ، العمرانية ، الدقي ، العجوزة }}، أسفرت عن رفع 6705 أطنان مخلفات، حيث قامت أجهزة الهيئة اليوم، بتفيذ حملات نظافة وتجريد، وكنس الآلى، والدهانات، وتركيب أعلام .

وشملت الحملات شارع الزعيم محمد أنور السادات ( ترسا سابقاً )، وترعة المريوطية طالبية بنطاق حي الطالبية،وشارع خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية، وميدان المساحة بنطاق حي الدقي .

ونفذت فرق الحدائق أعمال زراعة النباتات والزهور بمثلثة ترعة المريوطية طالبية بنطاق حي الطالبية، و أعمال زراعة النباتات والزهور بالأحواض بشارع التحرير بنطاق حي الدقي، و أعمال تصميم نموذج أحواض زلطية وزراعة النباتات والزهور داخلها بشارع النيل بنطاق حي العجوزة