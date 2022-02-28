‫وزير الرى يكلف بتنفيذ أعمال الحماية للأديرة التاريخية بوادى عربة من السيول

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، خلال زيارة لمحافظة البحر الأحمر مشروعات الوزارة بالمحافظة لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول، والانتهاء من هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى.

قال عبد العاطى، إن هذه الزيارة التفقدية لمخرات السيول وأعمال الحماية تهدف للاطمئنان على جاهزية أعمال الحماية وقطاعات وجسور مخرات السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول بكفاءة عالية وبدون أى تأثير على المواطنين أو المنشآت التى تحميها، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى، مشيراً إلى تنفيذ 1500 منشأ متنوع للحماية من أخطار السيول منذ عام 2016 وحتى تاريخه، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف الهام.

وقام الدكتور عبد العاطى، بتفقد أعمال الحماية بمدينة رأس غارب وهى عبارة عن 3 بحيرات صناعية و 3 حواجز توجيه بوادى عربة بالزعفرانة بسعة تخزينية 11.50 مليون متر مكعب ، والجارى تنفيذها ضمن منظومة الأعمال التي تستهدف حماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول والبنية التحتية وحماية طريق الغردقة الساحلى من أخطار السيول.

وصرح عبد العاطى، أن إحدي البحيرات الجاري تنفيذها بوادي عربة بالزعفرانة تمكنت من حجز 350 ألف متر مكعب من المياه ، بالإضافة لحصاد 415 ألف متر مكعب من المياه بوادي الحواشية برأس غارب ، بإجمالى 765 ألف متر مكعب من المياه ، خلال موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها محافظة البحر الأحمر خلال يومي 18 ، 19 فبراير الماضى ، وهو ما يعكس الدور الهام لمثل هذه المنشآت في التخفيف من الآثار التدميرية للسيول.

كما تفقد القناة الصناعية والحاجز الترابى المقام خلفها والتى تمتد بطول 12 كيلو مترا، والتى يجرى تنفيذها حالياً لحماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول و عدد من المناطق الجاري دراسة حمايتها من أخطار السيول ومنها دير الأنبا أنطونيوس ، موجها بتنفيذ أعمال الحماية للأديرة التاريخية بوادي عربة.

كما تفقد إحدى الآبار الاستكشافية التي تم تنفيذها بمنطقة وادي عربة ضمن المرحلة الأولى لحزمة الآبار الاستكشافية التي تم حفرها بعدد من مناطق الجمهورية لاستكشاف طبيعة وإمكانات الخزانات الجوفية بتلك المناطق ضمن دراسة تقييم إمكانات الخزانات الجوفية بمصر.

وصرح عبد العاطى، أن أعمال الحماية الجارى تنفيذها حالياً لحماية مدينة رأس غارب تُعد إستكمالاً للأعمال المنشأة سابقاً وهى عبارة عن بحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها بوادى الدرب والتى تم نهوها عام 2018 ، و3 بحيرات صناعية وحاجز ترابى خلفها بوادى حواشية والتى تم انهائها عام 2019.

كما أوشكت عملية إنشاء سد و بحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها وقناة صناعية بوادى القويح بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر على الإنتهاء.

كما يجرى حالياً الإعداد لطرح عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، عبارة عن عدد من البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة وحواجز التوجيه ، وذلك إستكمالاً لمنظومة الحماية القائمة بالفعل وهى عبارة عن 5 سدود بمنطقة الشيخ الشاذلى التابعة لمرسى علم والتى تصل سعتها الاستيعابية إلى 3مليون متر مكعب من المياه ، وبحيرة وحاجز بوادى علم بمدينة مرسي علم ، و قناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسي علم.

جدير بالذكر، أن محافظة البحر الأحمر قد شهدت أمطار غزيرة يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 ، وقد تمكنت أعمال الحماية بوادى حوضين بشلاتين وهى عبارة عن عدد 2بحيرة و 2حاجز من حماية الأفراد والمنشآت وحصاد 6 ملايين متر مكعب من المياه.