شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يعقد عظته الأسبوعية بحضور شعبى بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع الأربعاء الأسبوعي بعد غدٍ في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وسوف يسمح بالحضور الشعبي للاجتماع وذلك بشكل محدود، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها الشعب الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا بعد أن ظلت العظة تبث عبر القنوات الفضائية المسيحية، وشبكة الإنترنت منذ الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2020 ، وذلك بعد استئناف الاجتماع عقب توقفه، حوالي ستة شهور من مارس وحتى سبتمبر 2020 ، بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا.