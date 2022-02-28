شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوب تواجدها مع المعتمر قبل المغادرة للأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه بعد انقطاع دام أكثر من عامين على سفر المعتمرين المصريين للأراضي المقدسة بسبب جائحة كورونا ، غادر اليوم أول فوج لأداء مناسك العمرة.

وأوضح حنفي، أنه في هذا السياق يجب التذكير بأنه لابد من وجود (8) مستندات مع المعتمر وهي: أصل جواز السفر، تأشيرة العمرة حيث أصبحت إلكترونية مسجل عليها (qr) ، وتذكرة الطيران ، وشهادة تطعيم لقاح ضد فيروس كورونا الأصل مسجل بها (qr) ، والبار كود التنظيمي من بوابة وزارة السياحة يتم الحصول عليه من قبل شركة السياحة.

وأيضا شهادة خلو من الأمراض المزمنة ويتم حصول المعتمر عليها من قبل مكاتب الصحة التابع لها أو المستشفيات الحكومية، استمارة التسجيل على موقع (قدوم) السعودي، وأخيراً تحليل (pcr) تكون نتيجته سلبية قبل الرحلة ب (48) ساعة حد أقصى.

وأكد حنفي، أنه يجب على المعتمرين عند الوصول للأراضي المقدسة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية سواء ارتداء الكمامة أو التباعد أو الالتزام بالنظام المتبع داخل الحرمين الشريفين.