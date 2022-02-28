شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "شباب بتحب مصر" تشارك فى الجمعية العامة الخامسة للأمم المتحدة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك "مؤسسة شباب بتحب مصر" برئاسة أحمد فتحي، بصفتها عضو مراقب ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة الخامسة المنعقدة في نيروبي في الفترة من 28 فبراير وحتى 4 مارس الجاري، بمشاركة كل متخذي القرار العالمي فى قطاع البيئة من وزراء وممثلين لهيئات دولية وقطاع خاصة ومجتمع مدني.

وأوضح أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المشاركة في القمة تعتبر الثالثة على التوالي منذ اعتماد المؤسسة فى 2017 عضوا مراقبا بوحدة المجتمع المدني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لافتا إلى أن المشاركة تضمنت عدة موضوعات منها جلسة جانبية بعنوان "الطريق إلى قمة المناخ cop27" بمشاركة مجموعة من المتحدثين الشباب وممثلى الهيئات الحكومية والدولية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء، أن مشاركة المؤسسة تأتي تعزيزا لخبراتها الدولية فى مجالات البيئة وتبادل الخبرات مع الشباب والمنظمات الدولية حول العالم، كما تسهم فى الاطلاع على كيفية صناعة القرار البيئى العالمي والمساهمة فيه بشكل فعال، وتنقل الخبرات الدولية للشباب المصري والمجتمع المدني المحلي استعدادا لقمة المناخ cop 27.