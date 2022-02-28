شكرا لقرائتكم خبر عن عدد من الرحلات تغادر مطار القاهرة لنقل المعتمرين المصريين إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مطار القاهرة الدولي، مغادرة عدد من رحلات العمرة إلى السعودية لنقل المعتمرين المصريين لتأدية مناسك العمرة بعد غياب أكثر من عامين بسبب القرارات السعودية بتعليق وصول المعتمرين.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار شهد اقلاع رحلة للعمرة من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة علي متن طائرة الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى رحلة آخري لشركة مصر للطيران من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل بعثة عمرة شهر رجب .

وأضافت المصادر، أنه تم تطبيق كافة الاجراءات الاحتراية للحفاظ على سلامة المعتمرين، من خلال ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والالتزام بالمسافات التباعدية .