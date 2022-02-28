شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض عددا من مقترحات مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلا من المهندس حسن علام، رئيس مجلس إدارة "شركة حسن علام القابضة"، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لمناقشة واستعراض عددا من المشروعات المقترح تنفيذها فى عدد من القطاعات.

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، التأكيد على حرص الدولة على دعم وتعزيز دور شركات القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، التى تقوم الدولة بإقامتها خلال هذه الفترة، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء، أكد المهندس حسن علام اهتمام الشركة بتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى ما يتم من تنسيق مع عدد من الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، لإقامة شراكات لبدء تنفيذ تلك المشروعات، وفى هذا الصدد نوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لدعم التوسع فى مثل هذه المشروعات، والتى تدعم توجه الدولة نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى الاجتماع الذى عُقد مؤخراً لمناقشة إطلاق حزمة من الحوافز لتلك المشروعات، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.

واستعرض المهندس حسن علام، خلال اللقاء، تقريراً حول ما يتم من تعاون وتنسيق فى إطار استراتيجية تطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحى، وذلك للوصول إلى حلول متكاملة للتحديات التى تواجه قطاع البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على رفع كفاءة المحطات الخاصة بها، ونظم إدارتها، مؤكداً استعداد الشركة لضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب توافر الامكانيات لدى الشركة التى تجعلها قادرة على إدارة وتشغيل هذه المحطات، بما يسهم فى تحسين مستوى تشغيل هذا المرفق المهم والحيوى، وفقاً لأحدث المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

ونوه المهندس حسن علام إلى ما تم من دراسات فنية ومالية لإعادة تأهيل وزيادة الانتاج، وكذا ما يتعلق بالتشغيل والصيانة لعدد من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحى، والوفورات المتوقع تحقيقها فى حالة قيام الشركات التابعة للقطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها، من خلال تطبيق نموذج حق انتفاع لهذه الشركات.

وتطرق رئيس مجلس إدارة "شركة حسن علام القابضة"، خلال اللقاء، إلى ما يتم من جهود فى إطار المساهمة في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، والمشروعات الجارى دراستها لتنفيذها فى هذا القطاع بالتعاون والتنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتنفيذ المشروعات الخاصة بتحلية مياه البحر، والتوسع فيها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة العروض المقدمة من جانب عدد من الشركات، ومنها شركتكم، من قبل وزارة الإسكان، للبدء فى تنفيذها.