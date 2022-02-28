شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة النووية تمنح موقع الضبعة إذن قبول الاختيار لإنشاء مخزن جاف للوقود النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، برئاسة الدكتور سامي شعبان، بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على إصدار إذن قبول اختيار الموقع لإقامة مخزن جاف للوقود النووي الذي سيتم استهلاكه بمحطة الضبعة النووية طوال فترة عمر المحطة والتي تقدر بحوالي 60 عاما.

وأعلنت الهيئة فى بيان لها اليوم، أنه خلال الأشهر الماضية قامت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتشكيل مجموعات عمل تضم أفضل الخبرات لدراسة نتائج التقييم، وبعد المراجعة الدقيقة وتقييم أمان الموقع والتأكد من صلاحية الموقع أصدرت الهيئة اليوم إذن قبول اختيار الموقع بعد استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على تقرير تقويم الأثر البيئي الصادرة في 23 يناير 2022، والواردة لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية في 26 يناير 2022.

جدير بالذكر، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتولى بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والاشعاعية للإستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها في سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة.