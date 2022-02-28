شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء زيارة وزير خارجية روسيا لجنيف لحظر تحليق طائرته بأجواء دول أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر دبلوماسي اليوم الإثنين، بإلغاء زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جنيف، حيث كان من المقرر حضور جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر نزع السلاح، وذلك بسبب حظر عدد من الدول الأوروبية تحليق طائرته.