شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات لتسهيل دخول المصريين برا من أوكرانيا إلى رومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة المصرية لدي رومانيا في منشور لها منذ قليل، إن السفارة تجري تنسيقاً مفتوحاً مع السلطات في مدينة بوخارست لنقل المصريين العائدين من أوكرانيا إلى الأراضي الرومانية براً .

وذكرت السفارة في بيان لها منذ قليل، تنسق السفارة في بوخارست لنقل المصريين المتواجدين عند نقطة الدخول SIRET عبر الحافلات من نقطة الدخول إلي العاصمة بوخارست، وذلك علي نفقة الحكومة المصرية .

وبحسب المنشور، ستنطلق الحافلات من النقطة التالية علي الحدود (5 دقائق سيراً من الجوازات)، وأشارت إلى وجود حافلة قادمة ستصل الي نقطة الدخول الساعة 4 بتوقيت بوخارست وناشدت المصريين الموجودين عند المعبر بسرعة التوجه لها عند وصولها.

وفي وقت سابق، قالت السفارة المصرية لدي رومانيا إن اتصالاتها مع شركة الطيران الرومانية "تاروم" أسفرت عن توافر مقاعد إضافية علي متن رحلتها التي تقلع مساء غداً مباشرة إلى القاهرة.

وفى بيان لها ذكرت السفارة إنها تلقت عرضاً من الشركة بزيادة المقاعد المتاحة علي متن رحلتها المباشرة للقاهرة مساء الغد، وكذلك الرحلات اللاحقة، وطلبت من السفارة الاعلان عن ذلك للسادة الراغبين في الحجز علي تلك الرحلات، وسرعة الاتصال بالشركة لترتيب الإجراءات اللازمة.

وأصدرت وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة.

وأسفرت هذه الجهود بالفعل عن استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة.