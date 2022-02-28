شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الأوكرانى: طالبنا روسيا بالانسحاب من كل أراضينا بما فى ذلك القرم ودونباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وفد التفاوض الأوكراني: "طالبنا روسيا بالانسحاب من كل أراضينا بما في ذلك القرم ودونباس"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

انطلقت قبل قليل في مقاطعة جوميل البيلاروسية قبل قليل المحادثات بين وفدى موسكو وكييف على خلفية مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وفى وقت سابق من اليوم، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، خلال موجز صحفى، عن أسف الكرملين لعدم انطلاق المحادثات بين الجانبين أمس الأحد، مشيرا إلى أن الفرصة لذلك كانت متاحة.