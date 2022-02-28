وزير القوى العاملة يتابع 5 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني الثلاثة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، 5 دورات تدريبية يتم تنفيذها حاليا في مراكز التدريب المهني الثلاثة "سوهاج والكوثر وطهطا" التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، ضمن المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية .

وقال سعفان- وفق بيان، اليوم الإثنين: إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل ويتم التدريب عليها لخفض معدلات البطالة .

من جهته، قال مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج الدكتور هشام أحمد أبوزيد: إن المديرية استقبلت وفداً من الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة؛ لمتابعة سير عملية التدريب في مراكز التدريب المهني الثلاثة، حيث تفقدوا دورتين بمركز التدريب المهني بسوهاج، الأولى للخياطة والتفصيل والثانية للتبريد والتكييف، فضلا عن دورتين بمركز طهطا للخياطة والتفصيل وصيانة أجهزة المحمول، ودورة خياطة وتفصيل في مركز حي الكوثر.

واستمع وفد الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة إلى المتدربين في الدورات الخمس ومدى استفادتهم من التدريب، وضرورة ربط المهن التي يتم تدريبهم عليها بوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تم تجهيز الورش بها من شاشات عرض وأجهزة تابلت مرتبطة بالإنترنت.

وأبلغ مدير المديرية المتدربين رسالة وزير القوى العاملة بالاستفادة القصوى من التدريب ومساعدتهم بعد انتهاء التدريب في فتح مشروعات صغيرة على تلك المهن التي يحتاجها سوق العمل أو الالتحاق بفرص العمل التي توفرها المديرية.​