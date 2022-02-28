ارتكابها يؤدي للغلق.. محظورات المساجد في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة القيام بالمساجد في شهر رمضان المقبل، في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة.

وينشر "الخليج 365" محظورات المساجد خلال شهر رمضان المبارك، والتي تؤدي إلى الغلق حال ارتكابها، وهي كما يلي:

- إقامة موائد الرحمن داخل المسجد.

- فتح الأضرحة.

- الاعتكاف وصلاة التهجد.

- إقامة الدروس والأنشطة بالمساجد.

- تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الأوقاف أن مصليات السيدات يتم تنظيم العمل بها والمساجد من حيث الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي، خلال شهر رمضان المقبل.

وشدد وزارة الأوقاف، على أنه لا مانع من فتحها متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها بمعرفة إدارة الأوقاف التابع لها المسجد سواء أكانت واعظة معينة، أم واعظة متطوعة، أم معلمة، أم غيرها، ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للإشراف على مصلى السيدات به، وتوجهها بخطاب مكتوب إليه، وذلك للإشراف على الالتزام بإجراءات التباعد.

وشددت على الاستمرار بالسماح بصلاة الجنازة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة على النحو المعمول به الآن، مع الالتزام فيها بإجراءات التباعد وأفضلية أن تكون في الأماكن المفتوحة بالمساجد متى توفر ذلك.

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