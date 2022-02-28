انطلاق أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، عن انطلاق أولى أفواج المعتمرين المصريين منذ قليل من مطار القاهرة الدولي إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وقال حنفي لمصراوي، إن هناك 3 أفواج من مصر سافروا منذ قليل إلى مطار الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية لأداء المناسك.

من جانبه، أكد مصدر بالاتحاد العام للغرف السياحية، لمصراوي، سفر أولى رحلات من المعتمرين المصرين إلى السعودية لأداء المناسك، موضحاً أنها بشرة خير، وفي انتظار مزيد من الرحلات خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك عقب انتهاء شركات السياحة من إجراءاتها بأعداد محدودة من المعتمرين، تزامنا مع مناسبة "الإسراء والمعراج"، التي كانت تشهد إقبالا من المواطنين، غير أن الأعداد هذا العام محدودة للغاية؛ نظرا لارتفاع تكلفة البرامج والظروف الاقتصادية المحيطة.

ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد بحلول شهري شعبان ورمضان، ما قد يصاحبه زيادة في التأشيرات الممنوحة وبالتالي انخفاض الأسعار، فيما تأخرت الرحلات بسبب بعض الأمور الفنية داخليا ومع الجانب السعودي.

وتشهد أسعار العمرة، ارتفاعاً كبيراً هذا العام، نتيجة زيادة الأسعار، بسبب وجود شروط جديدة تم إضافتها من قبل الجانب السعودي، تشمل إجراء مسحة كورونا مرتين، الأولى عند الوصول للمملكة السعودية والثانية عند المغادرة وبعد إنهاء مناسك العمرة، والتكاليف العالية للعمرة تشمل تأمين صحي للمعتمر حال تعرضه لأي أزمة صحية" أدت إلى ارتفاع التكلفة.

جدير بالذكر، أن غرفة شركات السياحة، أعلنت الانتهاء من الإجراءات التجهيزية لموسم العمرة بإجمالي 1381 شركة سياحية لإجراءات توثيق عقود العمرة لموسم 1443 هجرية.​