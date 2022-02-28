تنفيذ ١٥٠٠ منشأ.. وزير الري يتفقد مشروعات الحماية من أخطار السيول بالبحر الأحمر -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة البحر الأحمر، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول ونهوها في موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمني.

وقال عبد العاطي إن هذه الزيارة التفقدية لمخرات السيول وأعمال الحماية تهدف إلى الاطمئنان على جاهزية أعمال الحماية وقطاعات وجسور مخرات السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول بكفاءة عالية ودون أي تأثير على المواطنين أو المنشآت التي تحميها، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار التي يمكن استخدامها من التجمعات البدوية في المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي، مشيرًا إلى تنفيذ ١٥٠٠ منشأ متنوع للحماية من أخطار السيول منذ عام ٢٠١٦، وحتى تاريخه، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لهذا الملف المهم.

وتفقد وزير الري أعمال الحماية بمدينة رأس غارب وهي عبارة عن (٣) بحيرات صناعية و(٣) حواجز توجيه بوادي عربة بالزعفرانة بسعة تخزينية ١١.٥٠ مليون متر مكعب، والجاري تنفيذها ضمن منظومة الأعمال التي تستهدف حماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول والبنية التحتية وحماية طريق الغردقة الساحلي من أخطار السيول.

وأضاف عبد العاطي أن إحدى البحيرات الجاري تنفيذها بوادي عربة بالزعفرانة تمكنت من حجز ٣٥٠ ألف متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى حصاد ٤١٥ ألف متر مكعب من المياه بوادي الحواشية برأس غارب، بإجمالي ٧٦٥ ألف متر مكعب من المياه، خلال موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت إليها محافظة البحر الأحمر خلال يومي ١٨ و١٩ فبراير الماضي، وهو ما يعكس الدور المهم لمثل هذه المنشآت في التخفيف من الآثار التدميرية للسيول.

وتفقد وزير الري القناة الصناعية والحاجز الترابي المقام خلفها والتي تمتد بطول ١٢ كيلومترًا، والتي يجرى تنفيذها حالياً لحماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول.

وتابع عبد العاطي عددًا من المناطق الجاري دراسة حمايتها من أخطار السيول؛ ومنها دير الأنبا أنطونيوس، موجهًا بتنفيذ أعمال الحماية للأديرة التاريخية بوادي عربة.

وتفقد الوزير إحدى الآبار الاستكشافية التي تم تنفيذها بمنطقة وادي عربة ضمن المرحلة الأولى لحزمة الآبار الاستكشافية التي تم حفرها بعدد من مناطق الجمهورية؛ لاستكشاف طبيعة وإمكانات الخزانات الجوفية بتلك المناطق ضمن دراسة تقييم إمكانات الخزانات الجوفية بمصر.

ونوه عبد العاطي بأن أعمال الحماية الجاري تنفيذها حالياً لحماية مدينة رأس غارب تُعد استكمالاً للأعمال المنشأة سابقاً وهي عبارة عن عدد (١) بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها بوادي الدرب والتي تم نهوها عام ٢٠١٨، وعدد (٣) بحيرات صناعية وحاجز ترابي خلفها بوادي حواشية والتي تم نهوها عام ٢٠١٩.

وأوشكت عملية إنشاء عدد (١) سد وعدد (١) بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلفها وعدد (١) قناة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، على الانتهاء.

ويجري حالياً الإعداد لطرح عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، عبارة عن عدد من البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة وحواجز التوجيه، استكمالاً لمنظومة الحماية القائمة بالفعل وهي عبارة عن عدد (٥) سدود بمنطقة الشيخ الشاذلي التابعة لمرسى علم والتي تصل سعتها الاستيعابية إلى (٣) مليون متر مكعب من المياه، وعدد (١) بحيرة وحاجز بوادي علم بمدينة مرسى علم، وعدد (١) قناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسى علم.

جدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر قد شهدت أمطارًا غزيرة يوم الجمعة الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢١، وقد تمكنت أعمال الحماية بوادي حوضين بشلاتين وهي عبارة عن عدد (٢) بحيرة وعدد (٢) حاجز من حماية الأفراد والمنشآت وحصاد (٦) ملايين متر مكعب من المياه.