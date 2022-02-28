بالأسماء.. النقض تبرئ 10 متهمين بقضية حرق حجز قسم حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بقبول طعن 10 متهمين بقضية حرق قسم حلوان على حُكم حبسهم 3 سنوات، وبرأتهم من التهم المسندة إليهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) قضت بالسجن 3 سنوات لـ10 متهمين متورطين في حرق حجز قسم شرطة حلوان.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على كلٍ من، محمد فتح الله، محمد ممدوح، خالد علي، شعبان فؤاد، السيد سلطان، محمود عبد اللطيف، شعبان مسعد، محمود حمدي، ياسر صبري، أحمد عبد الكريم.

وجاء ذلك عقب نشوب مشاجرة بين اثنين من المتهمين ، المسجونين احتياطيًا على ذمة قضايا أخرى- داخل حجز قسم شرطة حلوان تدخل على إثرها باقي المسجونين مما أسفر عن إشعالهم البطاطين وحرق الحجز حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتم تحرير المحضر رقم 11952 لسنة 2014 جنايات حلوان.