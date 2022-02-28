مد أجل الحكم على متهم بإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ، مد أجل حكمها على "يحيى حسين" بالقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثاني أمن دولة طوارئ بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد لجلسة 28 مارس المقبل.

وأسندت النيابة العامة للمتهم بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.