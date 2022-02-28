دفاع المتهمة الأولى بـ"مذبحة المرج": قتلت أطفالها الثلاثة تحت تعذيب الزوج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة المرج".

وطلب دفاع المتهمة الأولى (والدة الأطفال الثلاثة) بانتفاء الركن المادي والمعنوي لدى المتهمة أثناء ارتكابها الجريمة وذلك كونها كانت تحت ضغط وإكراه من قبل المتهمين الثاني (الأب) والثالثة (الزوجة الثانية) اللذان قاما بتعذيبها وقطع أذنها ووضع مادة كاوية فى عينها أفقدتها بصرها فانصاعت إلى رغباتهم بالتخلص من الأطفال من شدة وأثر ما تعرضت له من تعذيب.

وأضاف دفاع المتهمة خلال مرافعته ببطلان الدليل المستمد من تقرير الطب النفسي لقصوره في إثبات إصابتها التي تعرضت لها من قبل المتهمين الثاني والثالثة وعدم تحديد المسئولية الجنائية للمتهمة وقت وقوع الحادث بسبب عدم تحديد حالتها النفسية مشيرا أن ذلك التقرير كان ينبغي أن يكون موضحا للحالة النفسية المتهمة ليكون دليل على وقوع المتهمة تحت ضغط وإكراه من قبل المتهمين الثاني والثالثة.

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 19883 لسنه 2019 جنايات المرج، قيام المتهمين، "إيمان ز." 32 سنة عاملة وأحمد ع." 33 سنة عاطل، و"هالة م." 50 سنة ربة منزل، بقتل الأطفال مالك وجني ا. ع. والطفل حديث الولادة، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء "بلاستيكي" مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودي بحياتهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم دائم التعدي على كلتا زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية "إيمان" جسديًا، محدثًا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم، ونتج عن تلك الزيجة إنجابهم طفلتين ملك مواليد 6 /7/ 2015 وجني 20 /8/ 2016، وأنه دائم الاتهام لزوجته الثانية سوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقييدها داخل المنزل.