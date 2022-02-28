الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لمتهم في إعادة محاكمته بـ"مذبحة كرداسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بمعاقبة المتهم علام سيد علام القزاز، بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمته بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ "مذبحة كرداسة".

صدر الحكم برئاسة المستشار رأفت ذكي، وعضوية المستشارين طارق صلاح درة، وطارق محمود، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية شنودة فوزي.

يذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".