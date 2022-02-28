ضبط شخص بحوزته 1500 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركياً بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في السلع أجنبية الصنع مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

وضُبط بحوزة المتهم (1500 علبة سجائر أنواع مختلفة) أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)؛ لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري والاتجار بالسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حيث يقوم بحيازة كميات كبيرة من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط (650 كيلو جرام من مصنعات اللحوم "سجق") بدون بيانات تجارية وبها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.