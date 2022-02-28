شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "الحاجة غالية وبتغلى وعارفين كده.. الغلاء علينا كلنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تحدثت عن معدل النمو 6 %، متابعا: "إحنا عاوزين معدل النمو في مصر 60 % علشان نوفر 5 تريليون دولار نتاج محلي.. وعلشان نوفر الخدمات اللى بتتقدم في أوروبا.. والتعليم اللى في أورويا.. واخلى فيه وعي وتوعية زى اللى في أوروبا.. أنا مش بقدر اعمل ده.. كنا بنتلكم فى مبادرة قوائم انتظار العمليات الجراحية عن 20-30 ألفا ودلوقتى بنتكلم عن مليون ولسه شغالين.. ومش هيخصلوا وهيزيدوا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: "والله العظيم مقولشي كده يعني.. مش افتكر أنه يكون فيه فرص للجهود والكفاح والعمل قد ما احنا بنعمل.. انتوا مش حاسين بده.. أنت مش عايش برضا.. الحاجة غالية وبتغلي.. وعارفين كده إحنا مش عايشين جوه بلدنا بس.. وإن حصل غلاء بيغلي علينا.. العملية مركبة.. بس معدلات النمو مش مكافئة.. معدل النمو الاقتصادي لا يساوى معدل النمو السكاني.. عندنا عجز متراكم على مدار 50 سنة".

ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.