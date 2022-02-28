شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر تمنح العائدين من أوكرانيا إلى رومانيا استثناء حال انتهاء جواز السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول.

وفى سياق متصل ، قالت سفارة مصر لدي أوكرانيا في بيان لها اليوم أنه فيما يتعلق بالمصريين القادمين إلي رومانيا من أوكرانيا بجوازات سفر منتهية، فإنه يتم التواصل مع الجهات الرومانية المعنية لتسهيل دخول تلك الحالات للاراضي الرومانية، لذا يرجي من المصريين المنتهية جوازات سفرهم بموافاتنا بهذا الموقف قبل وصولهم لنقطة الدخول حتي يتسني اتخاذ اللازم لتسهيل دخولهم للاراضي الرومانية.

وتؤكد السفارة علي ضرورة تًوجه المصريين القادمين من أوكرانيا الي رومانيا من حاملي جوازات السفر المنتهية إلى السفارة المصرية ببوخارست بعد دخولهم لرومانيا لاستصدار وثائق السفر اللازمة لهم لعودتهم إلي مصر