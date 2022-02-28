شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدعو لـ"حل دبلوماسى" للأزمة الأوكرانية وتشكل مجموعة اتصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن القلق إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا وتأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم.

وأكد المجلس - في بيان أصدره في ختام أعمال اجتماعه غير العادي اليوم -، برئاسة الكويت وبطلب من مصر لبحث اخر تطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا ، على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس وبما يكفل عودة الاستقرار والسماح بعودة الحياة الى مجراها الطبيعي .

كما عبر المجلس عن القلق إزاء تدهورالأوضاع الإنسانية والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول العربية للحفاظ على امن وسلامة الجاليات العربية الموجودة في المنطقة حاليا وتسهيل عبور الراغبين منهم الى الدول المجاورة والحفاظ على امن وسلامة أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية.

واوصى المجلس بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري تتولى متابعة واجراء المشاورات والإتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في ايجاد حل دبلوماسي للأزمة ..وتكليف الأمانة العامة باجراء المشاورات اللازمة لاعتماد هذه التوصية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات الموقف واثاره على السلم والامن الدوليين واثره المباشر على الدول العربية.

