شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشخص الأزمة ويصف العلاج بمشروع تنمية الأسرة المصرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل عديدة بعث بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تدشين المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وتوجه بالشكر والتقدير للقائمين على المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، داعيًا إلى تضافر جميع الجهود من أجل تنفيذ المشروع.



الرئيس السيسى يشخص الأزمة ويصف العلاج فى إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية



رسائل الرئيس



رسائل الرئيس السيسى



الرئيس يشخص الأزمة ويصف العلاج فى إطلاق مشروع تنمية الأسرة المصرية

وقال الرئيس السيسي خلال تدشين المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، :"نتحرك في المشروع كلنا ومع بعض الجمعيات الأهلية والجامعات والإعلام وكل المحاور اللى ممكن تشارك..الموضوع اللى بنتكلم فيه تنمية الدولة المصرية ومحاربة الجهل والتخلف والفقر، محتاجين نحط أيدينا في ايد بعض ونتحرك لعكس الكلام ده، وهذا لن يتحقق إلا لما نحط المشروع ده ركيزة للتحرك من أجل تغيير واقعنا للأفضل إلى كل شيء".