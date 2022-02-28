شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مد مسار الخط الأول للمترو ليصل شبين القناطر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الهيئة القومية للأنفاق على تنفيذ خطة لمد مسار الخط الأول للمترو من المرج ليصل إلى شبين القناطر في القليوبية، ويقدم :”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن تفاصيل هذه الخطة والوصلة الجديدة ومسارها خلال الإنفوجراف التالى:



تفاصيل مد الخط الأول للمترو ليصل شبين القناطر

1ـ الوصلة الجديدة تمتد بطول حوالى 19 كم.

2ـ الوصلة الجديدة ستجعل الخط الأول أطول خط مترو أنفاق في العالم.

3ـ الوصلة الجديدة ستجعل الخط الأول يربط بين محافظتى القاهرة والقليوبية.

4ـ الهيئة القومية للأنفاق شرعت في إعداد الدراسات التفصيلية لمد الخط الأول للمترو.

5ـ جارى العمل على توفير التمويل المطلوب لمد الخط الأول حتى شبين القناطر.

6ـ سيتم طرح تنفيذ هذه الوصلة الجديدة الممتدة من المرج حتى شبين القناطر أمام الشركات المختلفة بعد الانتهاء من إعداد دراساتها وتوفير التمويل اللازم.

7ـ مسار الوصلة الجديدة سيكون "سطحى" باستثناء في مناطق التقاطعات المرورية حيث يجرى دراسة أن يكون المسار خلالها علوى عبر كوبرى أو نفقى.

8ـ إنشاء هذه الوصلة الجديدة يتزامن مع ما تخطط لتنفيذه الهيئة القومية للأنفاق من تطوير كامل للخط الأول.

9ـ ستساهم الخطة الموضوعة لتطوير الخط في رفع قدرته الاستيعابية بأكثر من 30%.

10ـ ستساعد خطة تطوير الخط الأول في رفع طاقته القصوى من الركاب لترتفع من 1.2 مليون راكب في اليوم إلى 1.6 مليون راكب.