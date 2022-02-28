شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي للمصريين: "أنا زيكم ومعاكم ومنكم.. ولو مش قادر والله همشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القضية مشتركة وليست قضية سلطة، مفيش نظام في مصر، انا زيكم ومعاكم ومنكم، ولو مش قادر والله والله والله هديكم التحية وامشى.. هنعملها مظبوط كلنا.. اللى مش قادر يواجه ويجابه ده.. دى أمانة قدام ربنا.. مستقبل ولادنا.. القضية كبيرة أوي.. عاوزين تعليم كويس سواء قبل الجامعة أو بعد التخرج من الجامعة.. ويكون عندنا مستوي كويس.. بشرط المساعدة.

جاء ذلك خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.

وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.