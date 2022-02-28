شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة واحذروا تخفيف الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى بطبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع فى درجات الحرارة.

وقالت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن البلاد تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة بقيم من 2: 4 درجات والأجواء دافئة نهارا على أغلب الأنحاء ولكن الأجواء تزال شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية وهناك فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، لافته إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل

وتابعت : نحذر المواطنين من الانخداع بارتفاع الحرارة وعدم تخفيف الملابس، خاصة وأننا فى فترة تقلبات جوية ولازلنا فى فصل الشتاء

وأشارت إلى أنه من المتوقع من يوم الخميس المقبل انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 : 4 درجات.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 21 درجة والصغرى 03 .