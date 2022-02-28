شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي:محتاجين نضاعف المستشفيات..عندنا 500 مستشفى وعاوزين ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حاجة الدولة المصرية في المستشفيات لتحقيق الخدمة الصحية المطلوبة، قائلا: "عاوزين نضاعف المستشفيات.. عندنا 500 مستشفي.. عاوزين ألف مستشفي.. طب بكام.. انت كده عملت المكان بس.. فين التشغيل والأطباء.. الناس تسبلنا فرصة عمل في حتة تانية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: "الطبيب هو أنا بديلو مرتب كويس؟.. هو انا مش عاوز اديلو مرتب كويس.. انا مش قادر اديلوا مرتب كويس.. المدرس.. الدولة انا مش قادر.. وبالتالي التعليم اللى بيخرج.. جامعات حاسبات وكلية هندسة حاسبات.. وعاء فيه 10 الآلآف من الطلاب.. ونقول نعمل الاختبارات الإلكترونية.. وبنك معلومات ونظم معلومات.. علشان تتطور ايه البنية التحتية".

وتابع الرئيس السيسي: "هتفضل في دائرة كاملة لطيفة.. أن المستوى بتاعك هيفضل كده.. دائما في سوق العمل في مصر بس.. النموذج ده.. وعدد أقل منه.. احنا بنجيب الحد الأقصى.. بنقول في الموارد بتاعتنا هندفع بس هاتوا الناس للوظائف الجديدة.. انا جيبت مثال واحد.. لكن الكلام ده.. لو خرجت ألاف الطلبة.. من خريجي كلية الأداب جغرافيا وتايخ.. سوق العمل فيه كده.. الناس عاوزه كده.. الناس عاوزه تدخل ولادها الجامعة... وأنت كمواطن تغسل ايدك وتقوله عملتك.. ليسانس آداب قسم كذا.. العدد اللى بيخرج ملوش مكان".