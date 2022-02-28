شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الروسى: قوات الردع النووية بدأت بالمناوبات بطواقم معززة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الاثنين أن قوات الردع النووية الروسية بدأت بالمناوبات بطواقم معززة، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة، وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.