شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: دعم أوروبا لأوكرانيا بالسلاح تهديد مباشر لروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، منذ قليل، إن دعم دول أوروبا لأوكرانيا يعد تهديد مباشر للدولة الروسية، كما أتهم مجددا أوكرانيا باستخدام المدنيين كدروع بشرية، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل نشر بقناة العربية.

وعن المحادثات والمفاوضات مع الوفد الأوكرانى على الحدود الأوكرانية البيلا روسية قال "الكرملين" سننتظر ونرى، مؤكدا على إن المحادثات مع الوفد الأوكراني ستبدأ قريبا،

وأضافت الرئاسة الروسية، إنها ترفض التعليق على إمكانية اندلاع مواجهة مع دول الناتو، مؤكدا على إن دعم أوكرانيا بالأسلحة خطير ومزعزع للاستقرار، وإن العقوبات التي تم فرضها قاسية لكننا قادرون على تخفيف الضرر، كما أكد قائلا "لدينا خطة للرد على العقوبات ويتم تنفيذها".

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.