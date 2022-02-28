شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوكرانى: مقتل عشرات المواطنين جراء قصف صاروخى روسى فى خاركيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسؤول أوكرانى، مقتل العشرات من جراء قصف صاروخي في مدينة خاركيف الأوكرانية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.