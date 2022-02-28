شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام أوكرانية: انفجار عنيف فى وسط دونيتسك شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، منذ قليل، إن مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا، شهدت انفجار عنيف، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل نشر على قناة العربية.

وكان الطيران الروسى، قبل قليل، قد شن غارة جوية على العاصمة الأوكرانية كييف، مما جعل السكان يهرعون إلى الملاجئ.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد "جلسة طارئة" اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.