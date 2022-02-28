شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المحادثات بين الجانبين الروسى والأوكرانى فى مقاطعة جوميل البيلاروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت في مقاطعة جوميل البيلاروسية قبل قليل المحادثات بين وفدى موسكو وكييف على خلفية مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وفى وقت سابق من اليوم، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، خلال موجز صحفى، عن أسف الكرملين لعدم انطلاق المحادثات بين الجانبين أمس الأحد، مشيرا إلى أن الفرصة لذلك كانت متاحة.