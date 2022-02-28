شكرا لقرائتكم خبر عن غداً ارتفاع بالحرارة وأتربة عالقة بالجو والعظمى بالقاهرة 24 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجات والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 03 .