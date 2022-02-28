شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: مرتباتنا منخفضة وعايز أدى المواطن 30 ألف جنيه فى الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما تحدث الرئيس عبد الفتاح ما قاله الرئيس السيسي، عن تحديات الأسرة المصرية، قائلا: "فيه أم عندها طفل ولا طفلين.. تقدر تقعد كل يوم ساعتين للرعاية.. احنا اختزلنا العلاقة.. بخليها تشتغل تساعدنى علشان يأكل.. الوظيفة المرتبات فى مصر مرتبات دنيا.. هو حد يقول الكلام ده في الموقع اللى أنا فيه.. ايوه مرتبات دنيا ومنخفضة... هو أنا السبب.. عاوز أدى المواطن 30 ألف جنيه.. طب إزاى تعملوها إزاى".

الرئيس السيسي: "الحاجة غالية وبتغلى وعارفين كده.. الغلاء علينا كلنا"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تحدثت عن معدل النمو 6 %، متابعا: "إحنا عاوزين معدل النمو في مصر 60 % علشان نوفر 5 تريليون دولار نتاج محلي.. وعلشان نوفر الخدمات اللى بتتقدم في أوروبا.. والتعليم اللى في أورويا.. واخلى فيه وعي وتوعية زى اللى في أوروبا.. أنا مش بقدر اعمل ده.. كنا بنتلكم فى مبادرة قوائم انتظار العمليات الجراحية عن 20-30 ألفا ودلوقتى بنتكلم عن مليون ولسه شغالين.. ومش هيخصلوا وهيزيدوا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: "والله العظيم مقولشي كده يعني.. مش افتكر أنه يكون فيه فرص للجهود والكفاح والعمل قد ما احنا بنعمل.. انتوا مش حاسين بده.. أنت مش عايش برضا.. الحاجة غالية وبتغلي.. وعارفين كده إحنا مش عايشين جوه بلدنا بس.. وإن حصل غلاء بيغلي علينا.. العملية مركبة.. بس معدلات النمو مش مكافئة.. معدل النمو الاقتصادي لا يساوى معدل النمو السكاني.. عندنا عجز متراكم على مدار 50 سنة".

الرئيس السيسي للمصريين: "انا زيكم ومعاكم ومنكم.. ولو مش قادر والله همشى"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القضية مشتركة وليست قضية سلطة، مفيش نظام في مصر، انا زيكم ومعاكم ومنكم، ولو مش قادر والله والله والله هديكم التحية وامشى.. هنعملها مظبوط كلنا.. اللى مش قادر يواجه ويجابه ده.. دى أمانة قدام ربنا.. مستقبل ولادنا.. القضية كبيرة أوي.. عاوزين تعليم كويس سواء قبل الجامعة أو بعد التخرج من الجامعة.. ويكون عندنا مستوي كويس.. بشرط المساعدة.

التخطيط: مصر بتزيد كل سنة دولة وإنجاب السيدات ببعض المحافظات تخطى 5 أطفال

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أمام مؤتمر مشروع تنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة اقتربت من تحقيق 6% معدل نمو اقتصادي، ولكن لا يمكن أن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية، منوهة بأن معدل الزيادة السكانية يصل إلى 2.5 مليون سنويا، معلقة بالقول: هذا بمعدل دولة، فهناك 12 دولة يتراوح عدد سكانها بين 2 و3 ملايين نسمة.. دولة زيادة بتزيد على الدولة المصرية سنويا"، مشيرة إلى أن الهرم السكاني في 2006 كان عبارة عن فئة الشباب وهى الفئة الحاكمة في هذا التعداد، ولكن في تعداد 2017 كان من سن صفر إلى 9 سنوات.

الرئيس السيسي: "طارق شوقى خد على دماغه لحد ما مات لما جينا نطور التعليم"

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أوضاع الدولة المصرية، قائلا: "البلد دى بلدنا كلنا.. مش بتاعتى أنا بس.. وانا دائما أقول الأمن القومي والأمن القومي والأمن القومي في كل حاجة.. الرعاية الصحية أمن قومي.. التعليم أمن القومي.. والدكتور طارق شوقى وزير التعليم خد على دماغه لما مات لما جيه يطور التعليم.. انتوا عاوزين تعليم ولا مش عاوزين.. لقاءاتنا دي توعية حقيقية لواقعنا.. واحنا مش بنكسف.. انتوا قولتوا كلام مرتب هيفهموا ناس كتير.. وفيه ناس كتير تانيين ممكن مش يفهموا الكلام.. زى معدل النمو وغيره".

رفض دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها وشقيقتها لإبطال قسمة الشاليهات

قضت الدائرة 11 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الإثنين، برفض الدعوى الأصلية المقامة من آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان التى تطالب فيها ببطلان قسمة شاليهات رأس سدر، وعدم قبول الدعوي الفرعية بالتبعية.

الرئيس السيسي: زدنا 14 مليون نسمة فى آخر 7 سنين ومفيش أرقام دخل تكفى النمو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحدث مع أحد المسئولين في بلجيكا عن الناتج المحلي، قائلا: "قولتله عاوز جامعة تدي تعليم كويس.. وعاوز مدرسة تعمل تعليم كويس.. ومش الناس تتخانق علشان تغشش ولادها.. علشان تقولى أن ابنى معايا شهادة شغله بقى".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: " الكلام ده من سنة 50 وسنة 60.. هو الواقع اللى سبب تردى الدولة.. انا عايش معاكم الحكاية.. وفى 2014 قولت الكلام ده.. السبع السنين، زدنا 14 مليون نسمة.. جالي أرقام دخل تكفى هذ النمو الـ 14 مليونا.. طبعا لا.. ده عجز من الدولة لا.. قدرة الدولة مش متمشية مع قدرة نمو الدولة.. الاثنين مش زي بعض.. لو عندى مصروف ألف جنيه.. دخلي مش ألف جنيه.. يبق فيه عجز.. انا مش بتكلم في موازنة.. عجز القدرة والأداء."

الرئيس الأوكرانى: ناقشت مع قادة أوروبا تشكيل اتحاد لمواجهة روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، فى تصريحات منذ قليل، إنه ناقش مع قادة الدول الأوروبية، لتشكيل اتحاد لمواجهة روسيا، مؤكدا أن العقوبات العربية لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسى، كما أشار الرئيس الأوكرانى إن نحور 5200 من القوات الروسية قتلوا خلال المعارك.

الرئيس السيسي: "معندناش حاجة نخبيها.. وعندنا قضية مش معروفة غير لبعضنا"

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حوار دار بينه وبين أحد المسؤولين في بلجيكا، قائلا: "فى بلجيكا التقيت بالناس وكلمت الدنيا.. أول ملف كنت بتكلم عن ملف حقوق الإنسان لأننا معندناش حاجة مخبينها.. عندنا قضية مش معروفة وغير معلومة الا لبعضنا، من ضمن الحاجات اللى كنت بتكلم مع المسؤول قلتله ليه مسالتنيش عن الناتج المحلى بتاعك كام ؟ استغرب يعني وقلتله الناتج المحلى عندك كام قالى 500 مليار والسكان قال 10 ملايين نسمة، قلتله يبقا انا عاوز دخلى 5 تريليون دولار علشان عندي 100 مليون نسمة، وعلشان انا معنديش المبلغ ده الناس في مصر مش بتاكل كويس ومبتتعلمش كويس ومبتتعالجش كويس.. أدى حقوق الإنسان اللى انا اعرفها ".

ارتفاع يعقبه انخفاض بالحرارة وشبورة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل ، حيث تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية معتدل الحرارة على السواحل الشرقية ، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

واعتبارا من الخميس المقبل 3 مارس انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الصحة: تطعيم أكثر من مليون مواطن بالجرعة التنشيطية الثالثة للقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن تطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا يمكنهم من تقوية مناعتهم ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن مليون و66 ألف مواطن حصلوا علي الجرعة التنشيطية الثالثة حوى الآن، مشيرة إلى أهميتها الكبيرة في الحماية من العدوى.

الرئيس السيسى: الناس خرجت فى 2011 لأنه مفيش رضا مجتمعى

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأوضاع في عام 2011، قائلا: "الناس خرجت ليه في 2011.. لأن حالة الرضا المجتمعي مش موجودة.. الناس مش راضية.. مفيش حاجة مكفية.. ومفيش تعليم كويس.. وبدل ما نقول أن أداء المواطن بقينا في مواجهة الدولة.. نعمل دراما.. ومش باخدكم بعيد عن الهدف.. بنتكلم عن الحفاظ على الدولة المصرية وعدم الانزلاق للخراب والدمار.. الناس تعبانة وعاوزه تغيير صحيح.. بس اتغير ازاي.. اللى بنتكلم فيه.. بنغير أسباب التردى".

وسائل إعلام أوكرانية: انفجار عنيف فى وسط دونيتسك شرق البلاد

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، منذ قليل، إن مدينة دونيتسك شرق أوكرانيا، شهدت انفجار عنيف، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل نشر على قناة العربية.

اتحاد الكرة: لم نتسلم مكافأة الصعود لنهائى أمم أفريقيا.. ولم نلغ كأس مصر

كشف وليد العطار، المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم، أن اتحاد لم يتسلم حتى الآن مكافأة الصعود لنهائى كأس أمم أفريقيا المقدرة بـ 2 مليون و750 ألف دولار، وقال وليد العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "خزينة الجبلاية لم تتسلم مكافأة الصعود لنهائى أمم أفريقيا والمقدرة بـ 2 مليون دولار و750 ألفاً حتى الآن".

ليفربول يتصدر السجل الذهبى لأبطال كأس الرابطة الإنجليزية.. إنفو جراف

حصد نادي ليفربول ، المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أول ألقابه فى العام الجارى 2022 بعدما توج ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للمرة التاسعة فى تاريخه على حساب منافسه تشيلسي.

وانتزع الريدز اللقب من أنياب البلوز بركلات الترجيح 11-10 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "ويمبلي" فى نهائي كأس كاراباو بالموسم الجاري 2021-2022.