شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى رجل فى العالم.. أشرف كابونجا يسحب قطار مترو أنفاق الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المصارع أشرف كابونجا والمصنَّف "أقوى رجل في العالم" من موسوعة جينيس للأرقام القياسية بمحاولة سحب قطار مترو أنفاق بذراعيه الأربعاء المقبل في ورشة شبرا للمترو.

ويطمح المصارع أشرف كابونجا في كسر الرقم القياسي الماليزي والذى سجل بقيام أحد الأشخاص بسحب 260 طنًا بأسنانه عام 2003، وكذلك كسر الرقم القياسي الأسترالي والذى سجل بـ204 أطنان عام 2021.

وكان قد حصل المصارع أشرف كابونجا ابن محافظة الإسماعيلية، على تصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسرة للرقم القياسي الهندي لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذى حققه أحد الهنود وقام والذى قام بسحب شاحنة بوزن 13 طنا.