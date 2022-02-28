شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الاستقرار الحقيقى رضا المجتمع وعاوزين نشتغل بلا نوم ولا راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر والتقدير للقائمين على المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، داعيًا إلى تضافر جميع الجهود من أجل تنفيذ المشروع.

وقال الرئيس السيسي خلال تدشين المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، :"نتحرك في المشروع كلنا ومع بعض الجمعيات الأهلية والجامعات والإعلام وكل المحاور اللى ممكن تشارك..الموضوع اللى بنتكلم فيه تنمية الدولة المصرية ومحاربة الجهل والتخلف والفقر محتاجين نحط أيدينا في ايد بعض ونتحرك لعكس الكلام ده، وهذا لن يتحقق إلا لما نحط المشروع ده ركيزة للتحرك من أجل تغيير واقعنا للأفضل إلى كل شيء.

وتابع الرئيس السيسي: "المشروع خطوة وبعد كده نشوف كل شهرين تلاتة معدلات النمو السكاني ونتكلم ونيجي نقعد كده، وكنت بتكلم عن الاستقرار الحقيقي وأسباب الاستقرار الحقيقى هو رضا المجتمع، مش أجهزة الدولة مسؤولة عنه فقط، ولكن كلنا محتاجين نتحرك في ده علشان نوصله للناس ونقولهم خالوا بالكم ان العدد ده الزراعة والطريق والتعليم ميكفوش، ملوش شغل، انتوا جايبينهم ليه؟، علشان تعذبوهم ؟، ولا علشان يعيشوا وينبسطوا".

وفى ختام كلمته قال الرئيس السيسي: "أشكركم ونشتغل مش بس في ده في التنمية وأعمل في كل المجالات بلا نوم ولا راحة اذا كنتم عاوزين تحققوا لبلدكم مكان حقيقى على خارطة العالم".