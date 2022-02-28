الرئيس السيسي: "دى بلادنا اللى فى رقبتنا يا كل المسؤولين.. انزلوا وشوفوا"

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القاهرة - سامية سيد - فند الرئيس عبد الفتاح السيسي، مزاعم الدول التي تدعى عدم حصول المواطنين على حقوقهم في مصر، قائلا: "الدول اللى بتقول مبتدوش حقوق للناس، حقوق ايه؟ انا مش لاقى أكل.. مش لاقى أشغل.. مش عارف أسكن روحوا المرج والمطرية والخصوص، لما بمنشى في الشوارع الاقى إيه؟، هي دي بلادنا اللى في رقابتنا يا كل المسؤولين والإعلام والصحة والتعليم والجامع والكنيسة انزلوا شوفوا البلد عاملة إزاى؟.

وأضاف الرئيس خلال كلمته في تدشين مشروع تنمية الأسرة المصرية:"علشان افتح شارع بشيل بالألف بيت وعمارة علشان الناس تمشى فى حتت ما مبيتمشيش فيها.. انت جاى تعمل إيه؟.. ايه حكايتك النهاردة .. لا والله انا بقولكوا علشان البلد دي بلدنا".