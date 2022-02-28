شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 10 مخالفات بناء بحدائق الأهرام رصدتها الأقمار الصناعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة مخالفات البناء، وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط.

وفي ذلك الاطار نفذت محافظة الجيزة حمله مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحدائق الأهرام حيث قامت المحافظة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام .

وأسفرت الحملات عن إزالة عدداً من مخالفات البناء التي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية والتي شملت إزالة المخالفات بالعقارات 186 ب ، 45 ص ، 131 ح ، 94 ل ، 200 ل ، 124 ن ، 117ح ، 209ح ، 219ه , وقد تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافه المخالفات .