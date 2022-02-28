شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعتمد نتائج منح برنامج علماء الجيل القادم بـ66 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، نتائج منح الدورة الثامنة من "برنامج علماء الجيل القادم"، التي تُقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، وهي الدفعة التي أطلق عليها مجلس الأكاديمية دفعة الدكتورة الراحلة سامية التمتامي، رائدة علم الوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث ومن العلماء المرموقين حول العالم في هذا المجال.

وأوضح الوزير فى بيان، أنه تم اعتماد عدد 300 منحة هذا العام بتكلفة إجمالية تبلغ 66 مليون جنيه، وتبلغ القيمة الإجمالية لكل منحة حوالي 220 ألف جنيه، تشمل مكافأة شهرية لمدة 30 شهر قيمتها أربع آلاف جنيهًا شهريًا و100 ألف جنيه بحد أقصى؛ بهدف تغطية نفقات البحث وشراء الكيماويات والمواد اللازمة للبحث والتحاليل والاستبيانات، ورسوم التسجيل في الجامعات الحكومية، والتدريب في الداخل أو الخارج لمدة قصيرة بضمانات وموافقات مُسبقة من الأكاديمية، وكذلك حضور مؤتمرات دولية، وتكاليف نشر أبحاث فى مجلات مرموقة Q1 ، Q2.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن إجمالي عدد المتقدمين هذا العام بلغ 2967 متقدمًا، منهم 1530 قاموا باستكمال جميع البيانات المطلوبة، وبلغ عدد المتقدمين من الإناث 1163 بنسبة تصل إلى 76%، كما أظهرت النتائج أن المقبولين من أوائل الخريجين من 44 جامعة على مستوى الجامعات المصرية، وكان النصيب الأكبر لجامعة الإسكندرية، ثم جامعة المنصورة، وجاءت جامعة القاهرة في المركز الثالث، والمركز الرابع كان لجامعة عين شمس.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن اختيار طلاب المنحة جاء على أساس تنافسي بين المُتقدمين في المجالات المُعلن عنها، والتي تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة وتنمية أقاليم مصر الحدودية، مشيرًا إلى أن مجالات المنحة تهدف إلى المُساهمة في بناء قاعدة علمية قوية في العلوم الأساسية، وسد الفجوة التكنولوجية وتوفير مُتطلبات سوق العمل، واحتياجات الصناعة الوطنية، فضلًا عن المساهمة في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع.

وأضاف د. محمود صقر أن المنح شملت عددًا من المجالات، منها: الطب الشخصي والدقيق والجزيئي، الصيدلة الإكلينيكية، الصيدلة الجينية، البحوث الإكلينيكية وقبل الإكلينيكية، وطرق جديدة لتوصيل الدواء، الرياضيات، الفيزياء، الجيولوجيا، البيولوجي، البيوتكنولوجي، النانوتكنولوجي، المعلوماتية الحيوية، الفيزياء الحيوية، البيئة والزراعة والغذاء وصون الطبيعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، تحلية ومعالجة المياه، ترشيد وتخزين الطاقة والعمران الأخضر والإنتاج النظيف، الحساب العلمي ومعالجة البيانات الكبيرة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبرالي والدراسات المُستقبلية والسكانية، التغيرات المناخية، مستقبل الطاقة والمياه والغذاء والتصحر والتنبؤات وإدارة المخاطر، العلوم الاجتماعية والفنون والآداب والعلوم الاقتصادية، وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء المقبولين علي الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg .