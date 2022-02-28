شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تختتم منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - وزير الرياضة يثمن على تنوع المشروعات والمنافسات الرياضية التى تضمنها الأولمبياد - ويعرب عن تقديره لمحافظى المحافظات الحدودية فى التعاون المثمر مع الوزارة فى نجاح النسخة الثالثة من الأولمبياد

اخُتتمت منافسات الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى ضمن النسخة الثالثة من الأولمبياد المقامة بمدينة أسوان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى الفترة من 26 فبراير حتى 1 مارس 2022.

شارك فى منافسات الأولمبياد التى أقامتها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة 1000 شاب وفتاة الفائزين فى المراحل الأولى من الأولمبياد التى أقيمت بكل محافظة على حدة بإجمالي عدد مشاركين 18465 شابا وفتاة من محافظات "أسوان، الوادى الجديد، البحر الأحمر، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء".

تنوعت المسابقات التى تضمنها أولمبياد المحافظات الحدودية ما بين "كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة، تنس الطاولة، الشطرنج، التجديف كياك، ألعاب قوى، الكاراتيه، كرة سرعة، كرة الطائرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، السباحة، الملاحة الرياضية، ألعاب اليكترونية"، بجانب أنشطة رياضية لذوي القدرات والهمم "كرة طائرة، تنس طاولة".

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد افتتح ختام النسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية صباح الجمعة الماضى برفقة كل من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وشهد المسئولون مجموعة من الأنشطة والبرامج أقيمت ضمن برنامج الأولمبياد بجانب حضور عدد من المنافسات الرياضية.

ثمن الدكتور أشرف صبحى على حالة رواج المشروعات والأنشطة التى أقامتها الوزارة بمحافظة أسوان خلال فترة تنفيذ ختام النسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية، والتنافس الرياضى الذى ساد الأجواء بين جميع المشاركين، مشيراً إلى تواصل الوزارة نحو إقامة المشروعات المختلفة لأبناء المحافظات الحدودية على صعيد قطاعى الشباب والرياضة الفترة المقبلة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

عبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره البالغ لجميع السادة محافظى المحافظات الحدودية على التعاون المثمر فى تنفيذ الأولمبياد الرياضى، وتحقيق النجاح لها، والمساهمة فى نشر الرياضة بين أبناء المحافظات الحدودية.

وتقيم وزارة الشباب والرياضة ،مساء اليوم، الحفل الختامى للنسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية، وتوزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى فى مجالات التسابق المختلفة.