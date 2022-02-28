شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى رومانيا تعلن توافر مقاعد إضافية لرحلة مباشرة إلى القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفارة المصرية لدي رومانيا إن اتصالاتها مع شركة الطيران الرومانية "تاروم" أسفرت عن توافر مقاعد إضافية علي متن رحلتها التي تقلع مساء غد مباشرة إلى القاهرة.

وفى بيان لها ذكرت السفارة، أنها تلقت عرضاً من الشركة بزيادة المقاعد المتاحة علي متن رحلتها المباشرة للقاهرة مساء الغد، وكذلك الرحلات اللاحقة، وطلبت من السفارة الإعلان عن ذلك للراغبين في الحجز علي تلك الرحلات، وسرعة الاتصال بالشركة لترتيب الإجراءات اللازمة.

وأصدرت وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة.

وأسفرت هذه الجهود بالفعل عن استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة.