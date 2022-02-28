شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمر تقنيات طب الأسنان الدولى بمشاركة جامعة جنوا الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت كلية الطب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤتمر دهب الدولي بعنوان "لمحة عن مستقبل التقنيات الحديثة لطب الأسنان" في نسخته الرابعة، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وبدعم خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار التعاون المشترك بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جنوا الإيطالية وأيضا بمشاركة أكاديمية ناصر العليا والأكاديمية الطبية العسكرية،

وضم المؤتمر العديد من ورش العمل، والمحاضرات، والعروض الحية، بحضور عدد من المحاضرين الدوليين والأجانب، ومجموعة متميزة من أهم المحاضرين المصريين، لتقديم محتوى علمي لطلاب وأطباء طب الأسنان في مصر، وذلك بمشاركة 20 كلية ممثلة في عمداء الكليات من الجامعات الحكومية والخاصة.

وصرح الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن محاور المؤتمر اعتمدت على إلقاء لمحة عن مستقبل التقنيات الحديثة في طب الاسنان وعرض المستجدات في مجال طب الأسنان وتسليط الضوء على كل ما هو جديد في عالم طب الاسنان، موضحا أن المؤتمر ركز على الحديث عن استخدامات الليزر في مجال طب الأسنان و"البوتكس" و"الفيلر العلاجية" في طب الاسنان، وطب الاسنان الرقمي ومتابعة الجديد في زراعة الأسنان.

وأكد د. أشرف حيدر أنه تم عمل حلقات نقاشية حية مع أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والتي تطرقت الى أهمية التحديات التي تواجه طبيب الأسنان أثناء علاجه لمرضى القلب وكذلك ما يتعرض له طبيب الاسنان من مشاكل بدنية تسببها المهنة، موضحا أن المؤتمر اهتم بعمل مسابقة لأفضل ملصق وكانت على مستويين الأول يخص أطباء الامتياز عبارة عن عرض للحالات التي قام الأطباء بعلاجها وهى حالات علاجية شاملة، أما المستوى الثاني فكان لخريجي كلية الطب وجراحة الفم والأسنان في مختلف الكليات على مستوى جمهورية مصر العربية لعرض ما تم نشره من أبحاث علمية في أحدث مجالات طب الاسنان.

وأشار حيدر، إلى أن أهم ما يميز هذه المسابقة ان الجوائز الممنوحة من الجامعتين تشجع على التعليم المستمر وتنمية المهارات المهنية لخريجي طب الاسنان من خلال إتاحة الفرصة في الاشتراك المجاني في إحدى الزمالات المهنية التي تدرسها الجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جنوا الايطالية.

وقالت الدكتورة هالة المنوفي عميد كلية الطب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن فعاليات المؤتمر استمرت أربعة أيام، وحرصت الكلية من خلالها على الظهور بشكل جديد ومتميز من خلال مؤتمرها الدولي تماشيا مع الرؤية والمعايير المتبعة في المؤتمرات العلمية الدولية، وذلك تزامنا مع احتفالات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا باليوبيل الفضي ومرور 25 سنة على انشائها، كما تم مشاركة الخريجيين من الدفعات السابقة ضمن فعاليات ملتقى الخريجين الثالث والذى تم تنظيمه على هامش فعاليات المؤتمر، وتم تكريم عقيد طبيب متقاعد مصري الدكتور احمد عبد القادر وتكريم الطبيب بدر الشريف من المملكة العربية السعودية.

وأضافت د. هالة المنوفي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع منسق الكلية الملكية البريطانية وذلك لاعتماد برنامج الزمالة البريطانية في كلية طب الاسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على ان يكون تحت إشراف جميعة الجراحين الملكية، ووقع عن جامعة مصر الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبروتوكول آخر خاص ببدء الدراسة في برنامج ماجستير تطبيق الليزر والخاص بجامعة جنوا الايطالية ليدرس لأول مرة خارج الجامعة وداخل رحاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وقام بتوقيع البروتكول عميد كلية طب جراحة الفم والاسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وعميد معهد تطبيقات الليزر بجامعة جنوا الايطالية، وأعلنت عميد الكلية أن رئاسة المؤتمر الشرفية كانت لكل من الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الأسنان، والدكتور ستيفانو بن دشنتي عميد معهد تطبيقات الليزر بجامعة جنوا الإيطالية.

وأشارت الدكتورة هالة المنوفي إلى أنه خلال فعاليات المؤتمر تم تكريم الدكتورة كاميليا أمين نائبا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الاسنان بالمجلس الاعلى للجامعات، واللواء أركان حرب أيمن نعيم ثابت رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا.